Кабмин утвердил список товаров на экспорт

Правительство России утвердило перечень товаров, экспорт которых будет поддерживать в первую очередь. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В список включена продукция металообрабатывающей, сельскохозяйственной, химической, лесной промышленности и ряда других отраслей.

К числу приоритетных также отнесены работы и услуги в образовании, туризме, строительстве и некоторых других сферах, сообщает экспертный канал «ФедералПресс».

В правительстве пояснили, что решение направлено на укрепление позиций отраслей отечественной экономики и поддержку несырьевого экспорта.