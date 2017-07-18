Кабмин утвердил список товаров на экспорт
Правительство России утвердило перечень товаров, экспорт которых будет поддерживать в первую очередь. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
В список включена продукция металообрабатывающей, сельскохозяйственной, химической, лесной промышленности и ряда других отраслей.
К числу приоритетных также отнесены работы и услуги в образовании, туризме, строительстве и некоторых других сферах, сообщает экспертный канал «ФедералПресс».
В правительстве пояснили, что решение направлено на укрепление позиций отраслей отечественной экономики и поддержку несырьевого экспорта.
Следующая новость Аргентину завалило снегом
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии