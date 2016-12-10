Кабмин утвердил перечень продуктов для детей-инвалидов на 2017 год
Правительство утвердило список специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на будущий год. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в перечень вошли 69 продуктов. Половина из них – российского производства.
Формированием перечня ежегодно занимается образованная Минздравом комиссия на основании предложений субъектов или общественных объединений, которые работают в сфере охраны здоровья, защиты прав детей-инвалидов и обращения специализированных продуктов. В прошлом году такой список состоял из 54 наименований.
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