Кабмин утвердил перечень продуктов для детей-инвалидов на 2017 год

Правительство утвердило список специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на будущий год. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в перечень вошли 69 продуктов. Половина из них – российского производства.

Формированием перечня ежегодно занимается образованная Минздравом комиссия на основании предложений субъектов или общественных объединений, которые работают в сфере охраны здоровья, защиты прав детей-инвалидов и обращения специализированных продуктов. В прошлом году такой список состоял из 54 наименований.