Кабмин упростил подтверждение ухода за инвалидами
Правительство упростило порядок подтверждения периодов ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицами, достигшими 80-летнего возраста.
Указанные периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. «Такие сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа», - цитирует «ФедералПресс» сообщение Кабмина.
Нововведение призвано обеспечить наиболее полный учет и реализацию пенсионных прав граждан.
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