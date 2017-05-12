Кабмин упростил подтверждение ухода за инвалидами

Правительство упростило порядок подтверждения периодов ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Указанные периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. «Такие сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа», - цитирует «ФедералПресс» сообщение Кабмина.

Нововведение призвано обеспечить наиболее полный учет и реализацию пенсионных прав граждан.