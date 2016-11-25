Кабмин РФ не собирается вводить прогрессивный подоходный налог до лета 2018 года

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, выступая в эфире телеканала НТВ, заявил, что Кабинет министров не планирует до середины 2018 года вводить прогрессивный подоходный налог.

- Не надо воспринимать дискуссии как какое-то уже подготовленное решение. Это не так. Мы будем стремиться, если не будет никаких чрезвычайных ситуаций, до середины 2018 года вообще никаких налоговых новаций не проводить, - цитирует Шувалова ТАСС.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме РФ по бюджету на 2017-2019 годы, сообщил о том, что Минфин будет готовить предложения по изменению налоговой системы, в том числе по прогрессивной шкале налогообложения, к 2018 году.

По словам главы финансового ведомства, принятие решения сейчас может привести к выводу значительной части экономики в «серую зону».

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