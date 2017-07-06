Кабмин скорректировал порядок прохождения альтернативной службы
Правительство России внесло изменения в порядок прохождения альтернативной гражданской службы. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Согласно документу, работодатели должны будут сообщать правоохранительным органам о случаях неявки граждан к месту прохождения альтернативной службы в установленные сроки и отказа от заключения трудового договора. Данная мера вводится в целях повышения контроля, передает Nation News.
Кроме того, гражданам, проходящим альтернативную службу, при использовании отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное время для проезда к месту отпуска и обратно.
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