Кабмин профинансирует разработку нового самолета SSJ-100

На разработку укороченной, 75-местной, версии лайнера правительство выделит из резервного фонда шесть миллиардов рублей.

Две трети из этих средств будут направлены «на предоставление субсидий изготовителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также на внедрение сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа», сообщается на сайте кабмина.

Остальные два миллиарда – на выполнение НИОКР для повышения надежности, увеличения ресурса и реализации мероприятий по импортозамещению систем и компонентов самолетов SSJ-100.

Цель финансирования состоит не только в начале разработки новой модификации лайнера, но и в увеличении объема продаж существующей версии.

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Места: Россия
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