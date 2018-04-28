Кабмин профинансирует разработку нового самолета SSJ-100
На разработку укороченной, 75-местной, версии лайнера правительство выделит из резервного фонда шесть миллиардов рублей.
Две трети из этих средств будут направлены «на предоставление субсидий изготовителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также на внедрение сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа», сообщается на сайте кабмина.
Остальные два миллиарда – на выполнение НИОКР для повышения надежности, увеличения ресурса и реализации мероприятий по импортозамещению систем и компонентов самолетов SSJ-100.
Цель финансирования состоит не только в начале разработки новой модификации лайнера, но и в увеличении объема продаж существующей версии.
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