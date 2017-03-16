Кабмин предложил изменить порядок перевода денег на Украину
В правительстве России подготовили поправки к законопроекту об изменениях в закон «О национальной платежной системе».
По мнению кабмина, переводы без открытия банковского счета в страны, которые вводят ограничения в отношении отечественных платежных систем, должны осуществляться только через подконтрольные РФ платежные системы и инфраструктуру, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что СНБО Украины порекомендовал Нацбанку создать правовой механизм, позволяющий блокировать работу российских электронных платежных систем.
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