Кабмин опроверг намерение ввести налог на тунеядство

В правительстве опровергли подготовку закона о налоге для неработающих граждан. Источник в пресс-службе кабмина сказал, что этот вопрос не рассматривался, от минтруда никаких инициатив в этом смысле тоже не поступало.

В пресс-службе правительства добавили, что целесообразность принятия каких-либо решений в отношении неработающих граждан требует тщательной проработки.

"Следует отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих в сером секторе экономики, которые не платят налоги. Целесообразность каких-либо решений в отношении и тех, и других требует очень тщательной проработки", - приводит заявления пресс-службы ТВЦ со ссылкой на СМИ.

Ранее вице-премьер по соцполитике Ольга Голодец заявила в Совфеде, что минтруд готовит проект, который обяжет неработающих граждан платить за пользование медучреждениями.

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