Кабмин обеспечили информацией о законах из первых рук
Спикер совета Федерации Валентина Матвиенко подписала правительство России на «Парламентскую газету».
Она выразила надежду на то, что свежие номера издания будут всегда присутствовать в кабинетах всех чиновников. Это позволит им всегда быть в курсе законов и событий, а также сделает взаимодействие законодательной и исполнительной властей более конструктивным.
Подписка была оформлена в ходе фотовыставки, посвященной 20-летию издания. Матвиенко отметила, что газета входит в первую десятку самых цитируемых федеральных СМИ. Она пожелала изданию дальнейшего развития и призвала сенаторов активно с ним сотрудничать.
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