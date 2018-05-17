Кабмин обеспечили информацией о законах из первых рук

Спикер совета Федерации Валентина Матвиенко подписала правительство России на «Парламентскую газету».

Она выразила надежду на то, что свежие номера издания будут всегда присутствовать в кабинетах всех чиновников. Это позволит им всегда быть в курсе законов и событий, а также сделает взаимодействие законодательной и исполнительной властей более конструктивным.

Подписка была оформлена в ходе фотовыставки, посвященной 20-летию издания. Матвиенко отметила, что газета входит в первую десятку самых цитируемых федеральных СМИ. Она пожелала изданию дальнейшего развития и призвала сенаторов активно с ним сотрудничать.