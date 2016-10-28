Кабмин Голландии внесет в парламент предложение об отказе от ассоциации с Украиной
Выступая на пресс-конференции в Гааге, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в понедельник, 31 октября правительство передаст в парламент предложение об отказе от ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.
По словам главы Кабинета министров Нидерландов, в предстоящие выходные он предпримет последнюю попытку добиться политической поддержки от голландских партий.
- Если эти попытки не принесут успеха, то у меня не будет другого выбора, кроме как отказаться от ратификации, - цитирует Рютте ТАСС.
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