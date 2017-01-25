В кабинете замглавы УМВД по Приморскому краю идут обыски
Правоохранители проводят обыски в кабинете заместителя начальника Управления МВД РФ по Приморскому краю, сообщил источник в силовых структурах региона.
По данным собеседника «РИА Новости», обыски ведутся в кабинете заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника следственного управления Ильи Шамратова.
По данным местных СМИ, чиновника подозревают во взяточничестве, однако официальной информации по этому поводу нет. Шамратов возглавляет СУ УМВД России по Приморскому краю с 2003 года, сообщает интернет-издание «Народные новости».
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