В кабинете замглавы УМВД по Приморскому краю идут обыски

Правоохранители проводят обыски в кабинете заместителя начальника Управления МВД РФ по Приморскому краю, сообщил источник в силовых структурах региона.

По данным собеседника «РИА Новости», обыски ведутся в кабинете заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю – начальника следственного управления Ильи Шамратова.

По данным местных СМИ, чиновника подозревают во взяточничестве, однако официальной информации по этому поводу нет. Шамратов возглавляет СУ УМВД России по Приморскому краю с 2003 года, сообщает интернет-издание «Народные новости».