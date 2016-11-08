В Кабардино-Балкарии пять человек стали жертвами ДТП

Пять человек погибли в Кабардино-Балкарии в результате столкновения двух легковых автомобилей.

ДТП произошло автодороге Прохладный-Баксан-Азау, у населенного пункта Заюково, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. В результате столкновения «Мерседеса» и «Лады-Калины» отечественный автомобиль был отброшен на остановку, где находились две женщины. Погибли они, а также водитель и два пассажира «Лады». Водитель «Мерседеса», получивший различные травмы, госпитализирован. Ранее сообщалось о шести жертвах ДТП.

В настоящее время на месте столкновения работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства ДТП уточняются.