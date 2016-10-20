Журналисты заметили Суркова не переговорах «нормандской четверки» в Германии

Корреспонденты BuzzFeed заметили помощника российского президента Владислава Суркова в Германии, где вчера проходили переговоры лидеров «нормандской четверки», сообщает RT.

В настоящее время Сурков находится под антироссийскими санкциями, поэтому, в теории, не имеет права находиться в Германии.

По данным немецкой стороны, для Суркова сделали исключения, поскольку он является влиятельным человеком в Кремле.

Ранее Сурков совершил паломничество в Грецию – также в обход санкций.