Журналисты заметили Суркова не переговорах «нормандской четверки» в Германии
Корреспонденты BuzzFeed заметили помощника российского президента Владислава Суркова в Германии, где вчера проходили переговоры лидеров «нормандской четверки», сообщает RT.
В настоящее время Сурков находится под антироссийскими санкциями, поэтому, в теории, не имеет права находиться в Германии.
По данным немецкой стороны, для Суркова сделали исключения, поскольку он является влиятельным человеком в Кремле.
Ранее Сурков совершил паломничество в Грецию – также в обход санкций.
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