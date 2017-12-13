Журналисты Великобритании пишут статьи в соавторстве с роботами
Британские газеты стали публиковать материалы, которые написаны людьми совместно с машинами.
В конце ноября десятки изданий в Великобритании начали публиковать статьи, написанные людьми в соавторстве с роботами. Пока они не пишут новости целиком, а создают лишь отдельные абзацы текстов.
Главным помощником журналистов стало программа RADAR. Она уже стала соавтором большого количества статей. Как отмечает интернет-издание «Индикатор», 20 из британских изданий уже приступили к сотрудничеству с машинами.
Директор по развитию газеты Newsquest Тоби Гранвил заявил: «Для нас это может стать событием, действительно меняющим ситуацию в сфере журналистики».
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