Журналисты телеканала «Дождь» выдворены из ДНР

Журналисты телеканала «Дождь», пропавшие накануне, были задержаны сотрудниками министерства госбезопасности ДНР за нарушение закона о деятельности СМИ.

Как отмечается в сообщении ведомства, граждане РФ Полонский Василий и Ерженков Сергей были выдворены на территорию Российской Федерации.

- Журналисты телеканала были приглашены в административное здание МГБ для дачи объяснений по факту незаконной журналистской деятельности и демонстрации отснятых видеоматериалов, - говорится в сообщении министерства госбезопасности ДНР.

При просмотре видеозаписей сотрудники министерства установили «необъективный и провокационный характер» отснятых материалов, в ложном свете отражающих социально-экономическую и политическую ситуацию в республике, отметили в ведомтсве.

Телеканал «Дождь» в пятницу сообщил об исчезновении Ерженкова и Полонского, находившихся в ДНР. Отмечалось, что съемочная группа получила аккредитацию для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в Министерстве информации ДНР. В четверг журналисты записали интервью с бывшим секретарем Совета безопасности ДНР Александром Ходаковским.

По его словам, пресс-секретарь премьер-министра ДНР Александра Захарченко превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам «Дождя» без ведома самого Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.