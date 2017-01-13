Журналисты не согласились с решением суда по материалам с места крушения МН17

Суд Нидерландов признал оправданной конфискацию фотоматериалов по катастрофе Boeing 777 у журналистов Стефана Бека и Михеля Спеккерса, собранных ими на Донбассе.

При этом суд счел, что часть этих материалов может быть использована в расследовании катастрофы, а еще часть должна быть уничтожена, поскольку на фото видны лица участников следственной группы.

Журналисты с этим не согласились и предложили компромиссное решение: лица следователей будут заретушированы на снимках, какие именно фото могут быть использованы при расследовании должны решать их авторы.

По словам журналистов, если их предложение не будет принято, они подадут апелляцию на решение суда, сообщают «Народные новости».