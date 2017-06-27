Журналисты нашли уязвимость в крупнейшем корабле британских ВМС

Авианосец «Королева Елизавета», который является самым крупным кораблем британского флота, может быть подвержен кибератакам.

Дело в том, что на компьютерах корабля установлена операционная система Windows XP. Ее поддержку компания Microsoft уже не осуществляет. Это создает опасность взлома для информационных систем авианосца, сообщает издание The Telegraph. При этом напоминает, что многие компании пострадали от вируса Wannacry именно по той причине, что на их компьютерах была устаревшая операционная система.

Тем не менее глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон выразил уверенность в превосходстве корабля над российским авианосцев «Адмирал Кузнецов», который он назвал «обветшалым». По мнению министра, русские должны смотреть на «Королеву Елизавету с завистью.

Строительства корабля обошлось Лондону в три с половиной миллиарда фунтов стерлингов и заняло шесть лет.