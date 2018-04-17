Журналисты не нашли доказательств химатаки в Сирии
Сотрудникам американского телеканала One America News Network не удалось найти подтверждения применения отравляющих веществ против населения сирийского города Дума.
Журналисты совершили поездку в город, во время которой побеседовали с его жителями, а также персоналом местной больницы. Выяснилось, что никто из опрошенных о химатаке ничего не знает.
Кроме того, один из медиков рассказал, что несколько дней назад в приемный покой больницы ворвались какие-то люди с криками о применении химоружия. Он внесли в здание якобы пострадавших, которых поливали водой. Весь процесс снимался на камеру. По окончании съемок, все, включая «пострадавших» покинули больницу, сообщает «ФедералПресс».
Ранее российская сторона заявила о том, что располагает неопровержимыми доказательствами, подтверждающими постановочный характер ролика, на основе которого Запад обвинил Дамаск в химатаке.
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