Журналисты не нашли доказательств химатаки в Сирии

Сотрудникам американского телеканала One America News Network не удалось найти подтверждения применения отравляющих веществ против населения сирийского города Дума.

Журналисты совершили поездку в город, во время которой побеседовали с его жителями, а также персоналом местной больницы. Выяснилось, что никто из опрошенных о химатаке ничего не знает.

Кроме того, один из медиков рассказал, что несколько дней назад в приемный покой больницы ворвались какие-то люди с криками о применении химоружия. Он внесли в здание якобы пострадавших, которых поливали водой. Весь процесс снимался на камеру. По окончании съемок, все, включая «пострадавших» покинули больницу, сообщает «ФедералПресс».

Ранее российская сторона заявила о том, что располагает неопровержимыми доказательствами, подтверждающими постановочный характер ролика, на основе которого Запад обвинил Дамаск в химатаке.