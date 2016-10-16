Журналистов кремлевского пула может подслушивать АНБ

Журналисты кремлевского пула могут быть объектом прослушки американских спецслужб. Этого не исключил президент России Владимир Путин.

Глава государства также добавил, что Агентство национальной безопасности США попирает нормы законодательства.

"Вы зря смеетесь. Вы же входите в президентский пул, а потому являетесь носителями определенной информации. Вы можете что-то увидеть, услышать, с кем-то переговорить. Вы свободно болтаете по телефону, по открытой связи, выдаете в эфир все, что считаете нужным, все, что думаете или только предполагаете», - сказал Путин.

При этом президент России подчеркнул, что российские спецслужбы работают строго в рамках существующего законодательства, сообщает «Интерфакс».