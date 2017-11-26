Журналистов двух телеканалов не пустили на Всероссийский съезд правозащитников

Телеканалам РЕН ТВ и НТВ не разрешили принимать участие в освещении Всероссийского съезда в защиту прав человека в Москве.

Как пишет «РИА Новости» оргкомитет съезда принял такое решение заранее. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев заявил: «Мы не допускаем, не аккредитуем две телекомпании — НТВ и РЕН ТВ. Они сейчас пытались пройти сюда, их не пустили».

Свое решение председатель оргкомитета объяснил тем, что эти каналы не раз представляли информацию в искаженном виде.

Съезд правозащитников проходит в столичной гостинице «Космос». Участники мероприятия собрались, чтобы обсудить основные угрозы и негативные тенденции в сфере человеческих прав. По итогам съезда будут выработаны рекомендации власти и обществу о соблюдении конституционных прав человека.

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