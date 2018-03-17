Журналистку телеканала «Россия-24» депортировали из Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) депортировали на родину журналистку телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову.

«Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора», - говорится в заявлении СБУ.

Журналистке запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года, передает «РИА Новости». По данным СБУ, подготовленные ею материалы «наносили вред международному имиджу Украины». Наталья Гончарова также должна была освещать события на Украине в день выборов президента России.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян 18 марта не пропустят в дипломатические представительства РФ для голосования на выборах главы государства.

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