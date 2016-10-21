Журналистку «Россия сегодня» депортировали из Латвии

Сотрудники погранохраны Латвии задержали на конференции "Балтийский форум" в Юрмале сотрудницу российского информагентства "Россия сегодня" Эллу Таранову. Журналистке грозит депортация.

Власти объявили ей, что она находится в списке нежелательных лиц, вечером ее вышлют из страны.

Таранова прилетела утром на конференцию в составе группы из примерно 10 журналистов из России. В Латвию она въехала по шенгенской визе, однако спустя несколько часов после заселения в гостиницу ее вызвали к стойке регистрации, где двое сотрудников погранохраны сообщили ей, что она находится в черном списке и должна покинуть Латвию.

Список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, в Латвии начали составлять в 2014 году на фоне событий в Крыму и на востоке Украины, напоминает ТАСС.