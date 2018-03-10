Журналистка NBC заявила о невозможности «перемудрить» Владимира Путина

Журналистка NBC Мегин Келли после интервью с президентом России Владимиром Путиным заявила, что «перемудрить» его нельзя.

При этом, по ее словам, можно попробовать атаковать его с фактами в руках.

«РИА Новости» цитирует Келли: «Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться».

Ранее Владимир Путин заявил, что после своего ухода планирует оставить устойчивую страну со сбалансированной демократией.