Журналистка NBC заявила о невозможности «перемудрить» Владимира Путина
Журналистка NBC Мегин Келли после интервью с президентом России Владимиром Путиным заявила, что «перемудрить» его нельзя.
При этом, по ее словам, можно попробовать атаковать его с фактами в руках.
«РИА Новости» цитирует Келли: «Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться».
Ранее Владимир Путин заявил, что после своего ухода планирует оставить устойчивую страну со сбалансированной демократией.
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