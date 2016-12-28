Журналистка New York Times настаивает на своей правоте в статье про допинг в России

Автор статьи «Россияне больше не оспаривают олимпийскую операцию по допингу», опубликованной в газете New York Times, заявила, что в ее материале все цитаты приведены корректно.

«В ответ на комментарии Кремля. Все цитаты в нашей статье являются точными. Российские чиновники заявили, что они не оспаривают существование допинг-схем, оспаривают лишь их поддержку на государственном уровне», – цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Ребеккой Руиз в микроблоге в Twitter.

По ее словам, правдивость данных подтвердил ей глава российской Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

Ранее сообщалось, что в материале Руиз исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович якобы подтверждает, что в России существует «институциональный заговор» по применению допинга.

Анцелиович заявила, что ее слова вырвали из контекста и исказили их смысл. Олимпийский комитет России назвал статью в New York Times «журналистским фейком», а в Кремле категорически опровергли какую-либо причастность государства к допинговым скандалам.