Журналистка New York Times настаивает на своей правоте в статье про допинг в России
Автор статьи «Россияне больше не оспаривают олимпийскую операцию по допингу», опубликованной в газете New York Times, заявила, что в ее материале все цитаты приведены корректно.
«В ответ на комментарии Кремля. Все цитаты в нашей статье являются точными. Российские чиновники заявили, что они не оспаривают существование допинг-схем, оспаривают лишь их поддержку на государственном уровне», – цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Ребеккой Руиз в микроблоге в Twitter.
По ее словам, правдивость данных подтвердил ей глава российской Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.
Ранее сообщалось, что в материале Руиз исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович якобы подтверждает, что в России существует «институциональный заговор» по применению допинга.
Анцелиович заявила, что ее слова вырвали из контекста и исказили их смысл. Олимпийский комитет России назвал статью в New York Times «журналистским фейком», а в Кремле категорически опровергли какую-либо причастность государства к допинговым скандалам.
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