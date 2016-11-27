Журналистка Fox News может занять пост пресс-секретаря Трампа

Пресс-секретарем избранного президента США Дональда Трампа может стать телеведущая и политический аналитик Fox News Моника Кроули.

Вторым кандидатом на данный пост является радиоведущая и политический аналитик Лора Ингрэм, принимавшая участие в предвыборной кампании Трампа.

Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. По результатам голосования Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Твиттер телеканала Fox News.