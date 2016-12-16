В ДНР журналистам продемонстрировали сбитый украинский ударный беспилотник

Вооруженные силы Украины приступили к испытанию на территории ДНР собственных ударных беспилотных аппаратов. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Украинская сторона продолжает наращивать темп совершенствования вооружения для ВСУ, в частности в сфере создания ударных беспилотников со специальными боеприпасами. Испытания подобных БПЛА уже проводятся на территории республики, целью которых является применение ударных средств против мирных жителей Донбасса и поражение объектов инфраструктуры, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

В качестве наглядного примера представитель силового ведомства представил журналистам образец беспилотного аппарата украинского производства, который был сбит военнослужащими ДНР в Макеевке. Корпус БПЛА состоит из прессованного пенопласта, размах крыльев около полутора метра.

- Беспилотник оснащен кумулятивным зарядом «КЗ-6», пластичным взрывчатым веществом и электродетонатором. Можете только представить, какая бы получилась трагедия, если бы беспилотник выполнил свою задачу, — подчеркнул представитель командования.

Ранее Басурин сообщил, что в течение прошедшей недели украинские силовики корректировали огонь по населенным пунктам республики с применением беспилотных летательных аппаратов. Была зафиксирована работа 14 беспилотных аппаратов.

Согласно Минским договоренностям, использование беспилотников на линии соприкосновения в Донбассе разрешено только миссии ОБСЕ.