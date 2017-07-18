Журналист из США вызвал Владимира Путина на бой
Редактор блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамин Уиттс назвал успехи президента России Владимира Путина в боевых искусствах «мошенничеством».
По мнению американского журналиста, Владимир Путин побеждал в «фальшивых» боях, а противники российского лидера намеренно ему проигрывали, так как, по его мнению, слишком легко падали после ударов.
Чтобы доказать свои обвинения, журналист вызвал Путина на бой.
Владимир Путин является обладателем черного пояса по тхэквондо и мастером спорта по дзюдо и самбо. По данным The Washington Post, Уиттс обладает черными поясами по тхэквондо и айкидо.
Следующая новость Геннадий Онищенко призвал запретить спиннеры
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии