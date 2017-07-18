Журналист из США вызвал Владимира Путина на бой

Редактор блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамин Уиттс назвал успехи президента России Владимира Путина в боевых искусствах «мошенничеством».

По мнению американского журналиста, Владимир Путин побеждал в «фальшивых» боях, а противники российского лидера намеренно ему проигрывали, так как, по его мнению, слишком легко падали после ударов.

Чтобы доказать свои обвинения, журналист вызвал Путина на бой.

Владимир Путин является обладателем черного пояса по тхэквондо и мастером спорта по дзюдо и самбо. По данным The Washington Post, Уиттс обладает черными поясами по тхэквондо и айкидо.