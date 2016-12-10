Журналист Times пообещал продолжить работу над статьей о Порошенко
Журналист британского издания Times Максим Такер будет продолжать работу над статьей о президенте Украины Петре Порошенко, несмотря на письмо с угрозами от его адвокатов.
Такер заверил, что материал будет опубликован только в том случае, если в нем будет доказана справедливость обвинений в адрес Порошенко, пишет «Украинская правда».
Журналистское расследование основано на обвинения экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко.
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