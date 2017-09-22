Журналист из США сравнил политику Украины с выгребной ямой
Американский журналист Кеннет Куртис, побывавший в Киеве, отметил напряженность политической обстановки на Украине.
По его словам, граждане страны весьма недовольны ситуацией и находятся на грани срыва. Политику и экономику Украины он назвал «выгребной ямой», в которой может произойти все, что угодно, пишет «Политэксперт» со ссылкой на статью Куртиса в The Globalist.
Журналист завил, что Украина представляет собой страну из прошлого столетия, хотя олигархия процветает. Куртис отметил, что украинский народ чувствует себя обманутым, поскольку власти так и не выполнили обещаний, данных в 2014 году. Он добавил, что на нормализацию обстановки в стране рассчитывать не приходится, поскольку талантливые и трудолюбивые люди далеки от власти.
Следующая новость В Северной Осетии неизвестные обстреляли полицейских
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии