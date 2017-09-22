Журналист из США сравнил политику Украины с выгребной ямой

Американский журналист Кеннет Куртис, побывавший в Киеве, отметил напряженность политической обстановки на Украине.

По его словам, граждане страны весьма недовольны ситуацией и находятся на грани срыва. Политику и экономику Украины он назвал «выгребной ямой», в которой может произойти все, что угодно, пишет «Политэксперт» со ссылкой на статью Куртиса в The Globalist.

Журналист завил, что Украина представляет собой страну из прошлого столетия, хотя олигархия процветает. Куртис отметил, что украинский народ чувствует себя обманутым, поскольку власти так и не выполнили обещаний, данных в 2014 году. Он добавил, что на нормализацию обстановки в стране рассчитывать не приходится, поскольку талантливые и трудолюбивые люди далеки от власти.