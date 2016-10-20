Журналист и писатель Сергей Минаев возглавил редакцию журнала Esquire
Новым главным редактором мужского глянцевого журнала Esquire назначен известный российский журналист и писатель Сергей Минаев.
«Now it's official, как говорится. Я стал главным редактором журнала Esquire», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Минаевым в социальной сети Facebook.
Минаев поблагодарил всех за поздравления и пригласил на работу.
«PS: Лучшим людям фейсбука — Вы как вдоволь накричитесь про «лед под ногами майора» и «господи, за что» — приходите на работу устраиваться. Кого-то из вас возьму. Как обычно это у нас с вами происходит», - написал главный редактор.
Ранее, в августе 2016 года издание возглавила Ксения Соколова, которая сменила на посту главреда журнала Esquire Игоря Садреева, работавшего с июля 2014 года.
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