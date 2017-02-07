Журналист Fox News готов извиниться перед Путиным в 2033 году

Телеведущий американского телеканала Fox News Билл О'Рейли, оскорбивший президента РФ Владимира Путина, не намерен извиняться за свои высказывания.

- Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033, – цитирует «Федерал пресс» слова журналиста.

В ходе интервью Дональда Трампа журналисту Fox News Биллу О'Рейли американский президент рассказал об уважении к российскому президенту. О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера «убийцей». В Москве высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина прокомментировали как недопустимые и оскорбительные.