Журналист из США назвал Россию страной второго сорта
Американский обозреватель Илан Лейк назвал Россию страной второго сорта, которую нужно исключить из международных организаций. Об этом он написал в своей статье, опубликованной агентством Bloomberg.
Журналист-русофоб, не стесняясь в выражениях, сравнил Россию с термитом, который занимается подтачиванием и дискредитацией крупных и мелких международных организаций.
Кроме того, Лейк также призвал следить за участием России в тех или иных организациях, а также предложил исключить Москву из «комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права», сообщает агентство Nation news.
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