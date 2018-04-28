Журналист из США назвал Россию страной второго сорта

Американский обозреватель Илан Лейк назвал Россию страной второго сорта, которую нужно исключить из международных организаций. Об этом он написал в своей статье, опубликованной агентством Bloomberg.

Журналист-русофоб, не стесняясь в выражениях, сравнил Россию с термитом, который занимается подтачиванием и дискредитацией крупных и мелких международных организаций.

Кроме того, Лейк также призвал следить за участием России в тех или иных организациях, а также предложил исключить Москву из «комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права», сообщает агентство Nation news.