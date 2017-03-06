Журнал New Yorker вышел в свет с Путиным на обложке

Американский журнал New Yorker поместил на обложку очередного номера изображение президента России Владимира Путина.

Глава государства рассматривает в монокль бабочку, у которой голова президента США Дональда Трампа. При этом название журнала написано кириллицей.

Изображение служит иллюстрацией к объемной статье «Активные меры», в которой собраны обвинения в адрес России на фоне исторических событий недавнего прошлого. Они сопровождаются комментариями как бывших, так и действующих американских политиков, экспертов и представителей российской оппозиции, сообщает РИА «Новости».