Журнал Time выйдет с портретом Владимира Путина на обложке

Новый номер журнала Time выйдет с портретом президента России Владимира Путина на обложке.

Отмечается, что на обложку также будет вынесен заголовок главной статьи выпуска: «Секретная программа, чтобы сорвать план Путина по выборам», в которой в очередной раз звучат обвинения во «вмешательстве России в американские выборы».

Автор статьи утверждает, что Вашингтон заранее готовился к возможной кибератаке со стороны России, и рассказывает о плане экстренных действий администрации президента Барака Обамы в случае хакерской атаки в день выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы президента США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», сообщает «РИА Новости».