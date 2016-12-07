Журнал Time назвал Дональда Трампа «Человеком 2016 года»

В эфире утреннего шоу Today телеканала NBC стало известно о том, что редакция американского журнала Time назвала победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа «Человеком 2016 года».

Ранее свой выбор сделали читатели Time. По их мнению, звания Человека года достоин премьер-министр Индии Нарендра Моди, - сообщает ТАСС.

За Моди было отдано больше голосов, чем за действующего президента США Барака Обаму и будущего главу Белого дома Трампа.