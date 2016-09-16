Журнал France Football прекратил партнерство с ФИФА по вручению
Руководство журнала France Football объявило о прекращении партнерства с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вручению «Золотого мяча», сообщает сайт издания.
О дальнейшей судьбе награды журнал должен сообщить на будущей неделе.
France Football вручал «Золотой мяч» лучшему игроку года в мире с 1956 года, а ФИФА в 1988-м организовала свою награду – «Игрок года». В 2010 году издание и ФИФА заключили пятилетний контракт на вручение «Золотого мяча».
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