Журнал Charlie Hebdo карикатурой отреагировал на убийство посла РФ в Турции

В свежем номере французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo содержится ряд карикатур, связанных с Россией. В частности, журналистам показалось смешным, что российский дипломат Андрей Карлов был застрелен в Анкаре во время открытия выставки.

«Турция: российский посол убит посреди вернисажа», - так озаглавлено изображение, - сообщает ТАСС. В центре композиции авторы изобразили фигуру человека, по всей видимости олицетворяющего российского дипломата.

Ранее сообщалось, что Charlie Hebdo откликнулся и на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи. На карикатуре российский военный в падающем самолете издает звук «А-а-а-а!», а подпись гласит, что «Репертуар Хора Красной армии расширяется».

Ранее редакция скандально известного журнала похожим образом реагировала на трагедии и теракты. Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании «Когалымавиа».

В ответ на возмущение российской стороны МИД Франции заявил, что руководство Пятой республики не имеет отношения к деятельности редакции газеты, сотрудники которой вольны свободно выражать собственное мнение.

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