Журнал Charlie Hebdo посвятил теракту в Берлине очередную карикатуру

Немецкий филиал французского сатирического журнала Charlie Hebdo отреагировал на теракт на Рождественской ярмарки в Берлине карикатурой, которая размещена на обложке издания.

Художник изобразил пряничный домик, из которого высовываются многочисленные ружейные стволы. Рисунок сопровождает надпись «Они не изменят наш образ жизни», - сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что немецкоязычная версия скандального журнала начала выходить в ФРГ с 1 декабря.