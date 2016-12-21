Журнал Charlie Hebdo посвятил теракту в Берлине очередную карикатуру
Немецкий филиал французского сатирического журнала Charlie Hebdo отреагировал на теракт на Рождественской ярмарки в Берлине карикатурой, которая размещена на обложке издания.
Художник изобразил пряничный домик, из которого высовываются многочисленные ружейные стволы. Рисунок сопровождает надпись «Они не изменят наш образ жизни», - сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что немецкоязычная версия скандального журнала начала выходить в ФРГ с 1 декабря.
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