Жулиано и Кокорин включены УЕФА в тройку лучших футболистов Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал рейтинг лучших футболистов, выступающих в Лиге Европы и в национальных чемпионатах. Примечательно, что первое место в табели о рангах УЕФА отдал бразильскому легионеру петербургского «Зенита» Жулиано, а третье – его одноклубнику россиянину Александру Кокорину.

На второе место эксперты поставили Леона Бэйли, представляющего бельгийский «Генк», а в десятку лучших попали также Жоазиньо из «Краснодара» (4 место) и Доменико Кришито (7 место) из «Зенита», - сообщает championat.com.

Рейтинг выстраивается с учетом изучения статистических показателей игроков в матчах Лиги Европы и национальных чемпионатах при помощи специальной программы и признается некоторыми экспертами наиболее объективным в оценке полезности того или иного футболиста.