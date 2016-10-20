Жулиано и Кокорин включены УЕФА в тройку лучших футболистов Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал рейтинг лучших футболистов, выступающих в Лиге Европы и в национальных чемпионатах. Примечательно, что первое место в табели о рангах УЕФА отдал бразильскому легионеру петербургского «Зенита» Жулиано, а третье – его одноклубнику россиянину Александру Кокорину.
На второе место эксперты поставили Леона Бэйли, представляющего бельгийский «Генк», а в десятку лучших попали также Жоазиньо из «Краснодара» (4 место) и Доменико Кришито (7 место) из «Зенита», - сообщает championat.com.
Рейтинг выстраивается с учетом изучения статистических показателей игроков в матчах Лиги Европы и национальных чемпионатах при помощи специальной программы и признается некоторыми экспертами наиболее объективным в оценке полезности того или иного футболиста.
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