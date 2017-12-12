В «Жуковском» задержали пассажира с контрабандой Adidas

Пассажир, прибывший из Стамбула в московский аэропорт «Жуковский», пытался незаконно провезти крупную партию спортивных костюмов фирмы Adidas.

Сотрудники таможенной службы аэропорта «Жуковский» обратили внимание на 27-летнего пассажира, прошедшего в «зеленый коридор». Во время досмотра в его багаже обнаружили 177 спортивных костюмов разных размеров и цветов.

По словам молодого человека, одежду он привездля своих друзей и родни.

«Количество и характер изделий указывают на то, что они не предназначены для личных нужд», – объяснили в пресс-службе Домодедовской таможни.

В отношении пассажира открыто административное дело, все вещи изъяты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».