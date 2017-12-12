В «Жуковском» задержали пассажира с контрабандой Adidas
Пассажир, прибывший из Стамбула в московский аэропорт «Жуковский», пытался незаконно провезти крупную партию спортивных костюмов фирмы Adidas.
Сотрудники таможенной службы аэропорта «Жуковский» обратили внимание на 27-летнего пассажира, прошедшего в «зеленый коридор». Во время досмотра в его багаже обнаружили 177 спортивных костюмов разных размеров и цветов.
По словам молодого человека, одежду он привездля своих друзей и родни.
«Количество и характер изделий указывают на то, что они не предназначены для личных нужд», – объяснили в пресс-службе Домодедовской таможни.
В отношении пассажира открыто административное дело, все вещи изъяты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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