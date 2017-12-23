В Жуковском к новогодним праздникам откроют новую набережную
В Жуковском в преддверие Нового года состоится открытие набережной на улице Федотова.
Ход строительства проинспектировал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, передает телеканал «360». Он сказал: «Сегодня есть понимание того, что подрядчик набережную доделает до Нового года… Эта набережная станет очередным современным и комфортным местом притяжения горожан».
В настоящее время на ней идут облицовочные работы, установка детской площадки. Министр определил для подрядчика два дня на завершение работ. Муниципальная администрация проконтролирует исполнение контракта и устранит недочеты в случае их обнаружения.
Ранее в Подмосковье открыли шесть новых пожарных депо.
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