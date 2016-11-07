Жуков раскритиковал выдачу WADA разрешений на прием запрещенных препаратов

После встречи в Лозанне с членами исполкома Международного олимпийского комитета глава ОКР Александр Жуков критически отозвался о системе выдачи Вспмирным антидопинговым агентством разрешений на прием запрещенных препаратов в качестве терапевтических исключений.

- Нынешняя ситуация с выдачей терапевтических исключений, допускающих использование запрещенных веществ по медицинским показаниям, нуждается в улучшении. Это полный бред, когда спортсмены с серьезными, порой даже хроническими болезнями стали олимпийскими чемпионами и призерами, принимая вещества, которые запрещены для других атлетов. Это происходит все чаще и становится обычной практикой. Вскоре здоровые спортсмены на соревнованиях станут исключением, должны ли мы на самом деле принять это? - цитирует Жукова ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.

Ранее сообщалось, что благодаря хакерской группе Fancy Bears стало известно, что сотни спортсменов, в том числе чемпионов мира и олимпийских чемпионов получали от WADA разрешение на использование запрещенных препаратов в связи с медицинскими показаниями. Среди тех, кто «лечился» допингом, оказались знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс, гимнастка Симона Байлз и многие другие.

По словам Жукова, скрытная деятельность WADA становится инструментом для манипуляций политического характера, а также для создания конкурентных преимуществ.

- WADA просит больше полномочий, но не несет ответственности за подчиненные структуры, его деятельность непрозрачна. Много решений приняты за закрытыми дверями, и они становятся инструментом для манипуляций, в том числе политического характера, а также для создания конкурентных преимуществ, - заявил президент Олимпийского комитета России.