Жуков опроверг возможность назначения главой нового агентства по вопросам спорта

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков опровергает возможность своего назначения главой нового федерального агентства по вопросам спорта, молодежной политики и туризма, сообщает «Интерфакс».

- Я ничего об этом не слышал, это слухи и полная чепуха, - заявил Жуков.

Он подтвердил, что собирается покинуть пост главы Олимпийского комитета России. Жуков собирается сосредоточиться на работе в Госдуме.