Жуков опроверг возможность назначения главой нового агентства по вопросам спорта
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков опровергает возможность своего назначения главой нового федерального агентства по вопросам спорта, молодежной политики и туризма, сообщает «Интерфакс».
- Я ничего об этом не слышал, это слухи и полная чепуха, - заявил Жуков.
Он подтвердил, что собирается покинуть пост главы Олимпийского комитета России. Жуков собирается сосредоточиться на работе в Госдуме.
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