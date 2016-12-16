Жизнь на Землю принесли метеориты

Испанские ученые доказали, что жизнь на Земле могла зародиться благодаря космическому "вмешательству".

Исследования представили, что углистые метеориты, на которых образуются сложные органические вещества вплоть до аминокислот, могли стать катализаторами формирования земной жизни, - сообщает «ФАН».

Углистые метеориты, состоящие в основном из углерода, – одни из самых распространенных космических тел. Таким образом, помимо Земли они могли "наградить" жизнью и множество других планет.