Американские ученые пришли к выводу, что на нашей планете жизнь зарождалась несколько раз. Исследованием, которое может изменить представления об эволюции видов на Земле, возглавлял доктор наук Пол Дэвис.

Изучив информацию о древних видах, специалисты пришли к выводу, что жизнь на Земле зарождалась дважды. Так на нашей планете возникли уникальные микроорганизмы, бактерии и грибки, сообщает «В курсе.ру»

По мнению Дэвиса и его коллег, существовал некий неизвестный эволюционный элемент, который мог быть более устойчив ко всяческим негативным факторам окружающей среды.

Ученый допускает, что эта эволюция могла соединиться с другими ветками генезиса. Но веских доказательств этой теории у специалистов нет.