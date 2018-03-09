Жизнь в мегаполисе вредна для кожи

Люди, живущие в крупных городах, чаще страдают от кожных заболеваний чем жители небольших населенных пунктов. Южнокорейские ученые нашли объяснение этому явлению.

Они провели эксперимент, в котором участвовали свыше 200 женщин из пяти китайских городов. Два из них считаются мегаполисами, а остальные три – просто крупными.

В ходе исследования ученые обратили особое внимание на микроорганизмы, обитающие в коже участниц опыта. Оказалось, что у жительниц мегаполисов их разнообразие и количество заметно ниже, чем у женщин, проживающих в крупных городах. Согласно выводам специалистов, именно это делает человека уязвимым перед многими кожными заболеваниями, сообщает издание Science Advances.

Новости по теме
Следующая новость Российский учебный корабль вышел в Атлантику

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО