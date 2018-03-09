Жизнь в мегаполисе вредна для кожи
Люди, живущие в крупных городах, чаще страдают от кожных заболеваний чем жители небольших населенных пунктов. Южнокорейские ученые нашли объяснение этому явлению.
Они провели эксперимент, в котором участвовали свыше 200 женщин из пяти китайских городов. Два из них считаются мегаполисами, а остальные три – просто крупными.
В ходе исследования ученые обратили особое внимание на микроорганизмы, обитающие в коже участниц опыта. Оказалось, что у жительниц мегаполисов их разнообразие и количество заметно ниже, чем у женщин, проживающих в крупных городах. Согласно выводам специалистов, именно это делает человека уязвимым перед многими кожными заболеваниями, сообщает издание Science Advances.
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