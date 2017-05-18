Жизнь с бабушками портит фигуры внуков
Медики из университета в Бирмингеме заявили, что бабушки закармливают своих внуков и подрывают их здоровье. Такой вывод исследователи сделали, пронаблюдав за семьями в крупных городах Китая.
Эксперты сообщили, что борьба с детским ожирением должна включать в себя как ограничение по продаже еды около школ, а также меры по обучению бабушек и дедушек, которые до отвала кормят своих внуков из-за беспредельной любви, чем усугубляют ситуацию, - сообщают «РИА Новости».
Следующая новость Украина может закрыть грузовое сообщение с Россией
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии