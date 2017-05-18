Жизнь с бабушками портит фигуры внуков

Медики из университета в Бирмингеме заявили, что бабушки закармливают своих внуков и подрывают их здоровье. Такой вывод исследователи сделали, пронаблюдав за семьями в крупных городах Китая.

Эксперты сообщили, что борьба с детским ожирением должна включать в себя как ограничение по продаже еды около школ, а также меры по обучению бабушек и дедушек, которые до отвала кормят своих внуков из-за беспредельной любви, чем усугубляют ситуацию, - сообщают «РИА Новости».