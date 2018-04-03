Живые существа способны пережить смерть

На Земле существуют организмы, способные обходятся без воды, кислорода и тепла, впадая в криптобиоз, при котором фактически прекращается обмен веществ.

Организм этих существ может не длительное время не подавать видимых признаков жизни, однако, для того, чтобы впасть в такое состояние, необходимо оказаться в буквально несовместимых с жизнью условиях.

Одним из ярких представителей «живых мертвецов» является крошечное беспозвоночное тихоходка, которую называют водяным медведем. Без воды тихоходка превращается в бочонок и высыхает. Обмен веществ замедляется почти на сто процентов. В таком виде она способна выжить в кислоте, щелочи, токсичной среде, а также при очень низких или высоких температурах, в вакууме, космосе, под высоким давлением, при воздействии радиации, без кислорода.

Обходиться без воды умеет и платицериум из рода папоротников. В засушливый период он высыхает, но при появлении влаги оживает. Так же ведет себя обитатель пустынь — плаунок чешуелистный.

Недавно итальянские ученые оживили мох, проведший в леднике Антарктиды минимум шесть столетий. Лабораторные эксперименты показали, что мох и лишайники выживают после двухчасовой заморозки до минус 273 градусов Цельсия.

В 2012 году ученые Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН извлекли реанимировали гигантские вирусы, найденные в земле, замерзшей десятки тысяч лет назад.

Многие холоднокровные впадают в гипобиоз при низких температурах. Например, лесная лягушка выживает даже после замораживания, когда почти треть воды в ее организме превращается в лед. Точно также ведут себя моллюски.

Млекопитающие также умеют впадать в состояние анабиоза. Например, американский суслик, обитающий в Арктике.

Вместе с тем, ученые критически оценивают шансы человека пережить криобиоз из-за немедленного начала разрушения клеток, сообщает «РИА Новости».