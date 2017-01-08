Животных в московском зоопарке не пускают на улицу из-за морозов
Животным в московском зоопарке сократили прогулки на улице из-за морозов. Руководство зоопарка приняло решение увеличить количество корма питомцам.
Все животные из теплых стран еще с сентября находятся в теплых павильонах. В тепле сидят обезьяны, жирафы, тапир, попугаи, зебры Водоплавающим птицам кладут сено на лед, также поддерживают незамерзающую полынью.
В теплое помещение переместили черных лебедей и нильских гусей. Журавлей закрыли в домиках, где поддерживается нулевая температура. Сократили прогулки на улице для львов, гиен, гиеновой собаки, гепардов. Для яков и верблюдов сильные морозы не критичны, сообщает ТАСС.
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