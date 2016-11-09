Животные в зоопарках живут дольше

Многие люди не любят зоопарки, так как там животные находятся в неволе. Но, как, очутилось, там животные продлевают себе жизнь. Учёные из Цюриха обосновали, что животные в зоопарке живут дольше, чем их сородичи на воле. Эта отличие составляет 80%.

Это объясняется тем, что за зверями осуществляется соответствующий уход. Если в условиях дикой природы животное может умереть в результате ожесточенной схватки со своим противником или умереть от болезни, то в зверинце такой возможности у них просто не будет: целый ряд специалистов наблюдает за здоровьем своих питомцев и, в случае чего, сможет оказать им квалифицированную помощь,- сообщает «ФАН».